فلاشينغ ميدوز - فيكيتش تبلغ ربع النهائي

وقالت فيكيتش "لا أعرف كيف فزت... لقد أرسلت من أجل حسم نتيجة المباراة وحصلت على كرة لتحقيق ذلك والإرسال بحوزتها عندما كانت النتيجة 5-4 في المجموعة الثانية. لكنني واصلت القتال وآمنت بقدرتي على تحقيق الفوز. إنه شعور رائع جداً".

وتلتقي فيكيتش في ربع النهائي مع السويسرية بيليندا بنسيتش الفائزة على المصنفة أولى عالمياً اليابانية ناومي أوساكا 7-5 و6-4.

ولم يسبق لفيكيتش تخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز والذي كانت بلغته عام 2017، وتبقى أفضل نتيجة لها في الغراند سلام ثمن نهائي ويمبلدون 2018 ورولان غاروس هذا العام.

وتتفوق بنسيتش على فيكيتش بفوزين في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن ويعودان إلى عام 2014، لكن الكرواتية فازت بالمباراة الأخيرة أمام السويسرية، صديقتها وشريكتها الدائمة في التدريبات، وكانت في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.

وقالت فيكيتش "ستكون مباراة صعبة بالتأكيد. إنها واحدة من أفضل اللاعبات هذا العام".