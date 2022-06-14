English
العربية
تصفيات كأس العالم
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

فلاشينغ ميدوز: السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة فقط تحت علم محايد

من قبل

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب الثلاثاء أنه سيتم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، لعام 2022، ولكن فقط تحت علم محايد.

AFP

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدانت البطولات الأربع الكبرى والاتحاد الدولي لكرة المضرب ورابطتا اللاعبين المحترفين "ATP" واللاعبات المحترفات "WTA" الغزو الروسي لأوكرانيا، بدعم من بيلاروسيا.

ودعم الاتحاد الأميركي للعبة ومنظم فلاشينغ ميدوز حظر روسيا وبيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية والتوجيه الخاص بجعل لاعبين من تلك الدول يتنافسون تحت علم محايد في المسابقات الأخرى. 

وقال في بيان "سيسمح الاتحاد الأميركي لكرة المضرب لجميع اللاعبين المؤهلين، بغض النظر عن الجنسية، بالمنافسة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2022". 

وأضاف "سيعمل الاتحاد مع اللاعبين ورابطتي اللاعبين المحترفين والمحترفات لاستخدام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة كمنصة لتعزيز الجهود الإنسانية لبرنامج +التنس يُمارس من أجل السلام+".

كما أشار إلى أنه سيقدم مبادرات لمساعدة الجهود الإنسانية الأوكرانية الجارية.

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد مايك ماكنولتي "لسوء الحظ، تستمر الحاجة إلى المساعدة في الازدياد".

وأردف "سوف يستجيب الاتحاد قريباً بمجموعة واسعة من المبادرات التي ستشمل مساعدة مالية كبيرة وبرامج أخرى لزيادة دعم الإغاثة الإنسانية وشعب أوكرانيا".
 

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة
السابق مدفيديف بطل أميركا المفتوحة من
اقرأ
مدفيديف بطل أميركا المفتوحة من كتلة نارية إلى رجل جليد
التالي
-

آخر الأحداث

>