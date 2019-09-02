فلاشينغ ميدوز - الإيطالي بيريتيني يصل ربع النهائي

حجز الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 25 عالمياً مكانه في الدور ربع النهائي لإحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بتخطيه الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى للتنس، إثر تغلبه على الروسي أندري روبليف 6-1 و6-4 و7-6 (8-6) الإثنين.

وبات بيريتيني (23 عاما) ثاني لاعب إيطالي يبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز بعد كورادو باراتزوتي الذي حقق هذا الانجاز عام 1977 في طريقه إلى بلوغ نصف النهائي حيث خسر أمام الأميركي جيمي كونورز الذي خسر بدوره النهائي أمام الأرجنتيني غييرمو فيلاس.

وقال بيريتيني "قدمت مباراة رائعة لأن أندري روبليف كان يلعب بشكل جيد جداً".

وكان الدور ثمن النهائي أفضل نتيجة لبيريتيني في الغراند سلام وحققه في ويمبلدون.

ويلعب بيريتيني في ربع النهائي مع الفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر أو الإسباني بابلو أندوخار الـ70.