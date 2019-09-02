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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

فلاشينغ ميدوز - الإيطالي بيريتيني يصل ربع النهائي

الإيطالي ماتيو بيريتيني يبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس ويكتب تاريخاً جديداً في سجل مشاركاته بالغراند سلام.

Reuters

حجز الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 25 عالمياً مكانه في الدور ربع النهائي لإحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بتخطيه الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى للتنس، إثر تغلبه على الروسي أندري روبليف 6-1 و6-4 و7-6 (8-6) الإثنين.

وبات بيريتيني (23 عاما) ثاني لاعب إيطالي يبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز بعد كورادو باراتزوتي الذي حقق هذا الانجاز عام 1977 في طريقه إلى بلوغ نصف النهائي حيث خسر أمام الأميركي جيمي كونورز الذي خسر بدوره النهائي أمام الأرجنتيني غييرمو فيلاس.

وقال بيريتيني "قدمت مباراة رائعة لأن أندري روبليف كان يلعب بشكل جيد جداً".

وكان الدور ثمن النهائي أفضل نتيجة لبيريتيني في الغراند سلام وحققه في ويمبلدون.

ويلعب بيريتيني في ربع النهائي مع الفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر أو الإسباني بابلو أندوخار الـ70.

ماتيو بيريتيني
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