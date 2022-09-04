شفيونتيك تواصل طريقها بنجاح في فلاشينغ ميدوز

وتلتقي البولندية البالغة 21 عاماً في ثمن النهائي مع الألمانية جولي نييماير الفائزة على الصينية جينغ كيينوين 6-4 و7-6 (7-5).

وبلغت الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 21 عالمياً، بفوزها الصعب على الاسبانية غاربينيي موغوروسا العاشرة بنتيجة 5-7 و6-3 و7-6 (12-10).

وتواجه ابنة الـ 32 عاماً في الدور القادم الأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة والفائزة على الصينية يو يوان 6-2 و6-7 (6-8) و6-صفر.

وسحقت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (26) الكرواتية بترا مارتيتش (54) 6-3 و6-صفر.

وتواجه أزارنكا في ثمن النهائي التشيكية كارولينا بليسكوفا (22) الفائزة على السويسرية بليندا بنتشيتش (13) 5-7 و6-4 و6-3.

ولم تجد البيلاروسية الأخرى أرينا سابالينكا السادسة صعوبة في تخطي الفرنسية كلارا بوريل 6-صفر و6-2 في 68 دقيقة، لتواجه الأميركية دانيال كولينز التاسعة عشرة والفائزة على الفرنسية الأخرى أليزيه كورنيه 6-4 و7-6 (11-9).





