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دوري الأمم الأوروبية
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

سيرينا وليامس تعبر بصعوبة إلى ثمن النهائي

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استفادت وليامس من خبرتها الكبيرة التي ساعدتها على تجاوز ستيفنز في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

AFP

قلبت الأميركية سيرينا وليامس تخلفها بالمجموعة الأولى أمام مواطنتها سلون ستيفنز إلى فوز 2-6 و6-2 و6-2  السبت وحجزت بطاقتها إلى دور ثمن النهائي في بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وخسرت سيرينا المصنفة ثالثة المجموعة الأولى على ملعب "آرثر آش" وأمام مدرجات خالية من الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تستعيد توازنها أمام ستيفنز حاملة اللقب عام 2017  وتحسم المجموعتين التاليتين والمباراة لصالحها أمام أنظار مواطنتها صوفيا كينن واليابانية ناومي أوساكا والألماني ألكسندر زفيريف الذين تابعوا اللقاء.

وتسعى سيرينا (38 عاماً) إلى احراز لقب البطولة للمرة السابعة في مسيرتها، ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في دورات الغراند سلام والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وضربت اللاعبة الأميركية في الدور التالي موعداً مع اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 15  والفائزة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-3 و6-1.

فلاشينغ ميدوز سيرينا وليامس سلون ستيفنز
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