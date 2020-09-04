سيرينا تواصل مسيرتها وتبلغ ثالث أدوار أميركا المفتوحة

وتفوقت وليامس المصفنة ثالثة في البطولة على الروسية مارغاريتا غاسباريان 6-2 و6-4 على ملعب آرثر آش الرئيسي أمام مدرجات فارغة.

ونجحت وليامس في حسم المجموعة الأولى بسهولة، إلا انها خسرت شوط إرسالها مرتين في الثانية قبل ان تستجمع قواها وتكسر ارسال منافستها في الشوط الاخير وتحسمها 6-4.

وقالت وليامس (38 عاماً) "أنا سعيدة بالتأهل وأحاول التركيز على الدور المقبل".

وتلتقي وليامس الطامحة إلى لقبها الكبير رقم 24 لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت، تاليا مع مواطتنتها سلوان حاملة لقب العام 2017 الفائزة على البلاروسية اولغا غوفورتسوفا 6-2 و6-2.

هذا وتأهلت البلاروسية فيكتوريا ازارنكا أيضا بفوز سهل على مواطتنها أريانا سابالنكا 6-1 و6-3.

وقالت حاملة لقب استراليا المفتوحة مرتين والتي حلت وصيفة في فلاشينغ ميدوز عامي 2012 و2013 "الثقة تأتي قبل الفوز. إذا آمنت بنفسك وعملك، فأنا تملك الثقة ومن ثم النتائج تأتي كتأكيد على عملك الجاد".

