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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

سيرينا تتجاوز عقبة كونتافيت وتتقدم في بطولة أميركا

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تأهلت الأميركية سيرينا ويليامس إلى الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس عقب تخطيها عقبة منافستها الإستونية المصنفة الثانية عالمياً آنيت كونتافيت بمجموعتين لواحدة، بواقع 7-6 (7/4)، 2-6، 6-2.

Reuters

وتبدو الأسطورة الأميركية البالغة 40 عاماً مصممة على عدم الخروج باكرًا من البطولة المتوقع أن تكون الأخيرة في مسيرتها المذهلة.

وقالت سيرينا بعد الفوز ردًا على سؤال عما إذا كانت متفاجئة من مستواها "أنا سيرينا. ليس لدي لأثبته ولا شيء لأخسره (...) لا يزال هناك القليل بداخلي لذا سنرى ما سيحصل. أنا لاعبة جيدة جدًا. أحب التحدي".

من جهتها، أقرت الإستونية أن صخب الجماهير الداعمة لسيرينا على أكبر ملعب كرة مضرب في العالم أثر عليها.

وقالت في هذا الصدد "كان الأمر صعبًا. كنت أعرف ما ينتظرني، كان شيئًا لم أختبره من قبل".
 

سيرينا وليامس آنيت كونتافيت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة
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