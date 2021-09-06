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دوري أبطال أوروبا
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

زفيريف يواصل مشواره الرائع في بطولة أميركا المفتوحة

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واصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً ووصيف بطل الموسم الماضي، مشواره الرائع وبلغ الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، إثر فوزه على الايطالي يانيك سينر 6-4 و6-4 و7-6 (9-7) الإثنين.

Reuters

وبلغ زفيريف ربع النهائي في البطولات الكبرى للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية والرابعة في آخر خمس بطولات "غراند سلام".

ويلتقي اللاعب الألماني الفائز بذهبية دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو، الفائز بين الأميركي رايلي أوبيلكا الثاني والعشرين في البطولة والجنوب إفريقي لويد هاريس السادس والأربعين في دور الثمانية.

وتتجه الأنظار في وقت لاحق إلى مباراة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يواجه الأميركي جنسون بروكسبي املا في مواصلة خطاه نحو تحقيق رابع ألقابه الكبرى هذا الموسم في إنجاز فريد من نوعه وغير مسبوق منذ الاميركي رود لايفر عام 1969.

ويسعى النجم الصربي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبيرة الذي يتقاسمه حاليا مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال (20 لقبا لكل منهم).
 

نوفاك دجوكوفيتش ألكسندر زفيريف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة
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