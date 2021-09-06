زفيريف يواصل مشواره الرائع في بطولة أميركا المفتوحة

وبلغ زفيريف ربع النهائي في البطولات الكبرى للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية والرابعة في آخر خمس بطولات "غراند سلام".

ويلتقي اللاعب الألماني الفائز بذهبية دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو، الفائز بين الأميركي رايلي أوبيلكا الثاني والعشرين في البطولة والجنوب إفريقي لويد هاريس السادس والأربعين في دور الثمانية.

وتتجه الأنظار في وقت لاحق إلى مباراة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يواجه الأميركي جنسون بروكسبي املا في مواصلة خطاه نحو تحقيق رابع ألقابه الكبرى هذا الموسم في إنجاز فريد من نوعه وغير مسبوق منذ الاميركي رود لايفر عام 1969.

ويسعى النجم الصربي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبيرة الذي يتقاسمه حاليا مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال (20 لقبا لكل منهم).

