زفيريف إلى نصف النهائي للمرة الأولى

عانى زفيريف المصنف سابعاً عالمياً لحجز بطاقته إلى المربع الذهبي بعدما احتاج إلى 3 ساعات و25 دقيقة للتخلص من منافسه تشوريتش (32 عالميا) خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "آرثر آش ستاديوم".

وتأهل زفيريف في سن الـ 23 عاماً إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأميركية للمرة الاولى في مسيرته، وهو سيلعب مع الفائز من المباراة التي تجمع الكندي دنيس شابوفالوف (17 عالميا) والإسباني بابلو كارينيو بوستا (27) الذي فاز في ثمن النهائي بسبب إقصاء المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب توجيهه كرة باتجاه أحد حكام الخطوط في المجموعة الأولى.

وعلق زفيريف قائلاً "كان يتوجب عليّ أن أكون اكثر عدوانية بعد البداية، لأني ما قمت به لم يكن جديرا بمباراة في الدور ربع النهائي من غراند سلام. لذلك تمكنت من الحفاظ على عنصر الثبات في ذهني وسارت الامور بشكل أفضل".

وأكد زفيريف أنه أنهى اللقاء بحالة بدنية أقوى، وهذا مرده إلى "ثمار الكثير من العمل البدني الذي خضعت له خلال الاشهر الاخيرة أثناء الحجر (بسبب فيروس كورونا المستجد)".

بدأ تشوريتش، الفائز في مواجهاته الثلاث الأخيرة أمام الألماني، المباراة بقوة مستفيداً من الأخطاء المباشرة الكثيرة والارسالات المزدوجة الخاطئة لزفيريف وحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-1.

غير أن زفيريف المصنف خامساً في البطولة قلب الأمور لصالحه في المجموعة الثانية برغم تأخره 2-4، فنجح في معادلة الارقام وحسم لصالحه في الشوط الفاصل، قبل أن ينهي المجموعة الثالثة بسيناريو مشابه.

في المجموعة الرابعة استفاد زفيريف من هبوط مستوى تشوريتش ليفوز بها وبالمباراة بنتيجة 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3.

