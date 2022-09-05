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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز

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بلغ الروسي آندري روبليف الدور ربع النهائي بسهولة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 و6-4 الاثنين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى.

AFP

وسبق لروبليف أن بلغ هذا الدور في البطولة الاميركية مرتين عامي 2017 و2020، وهو سيلتقي الفائز من مباراة الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثاً والأميركي فرنسيس تيافوي والتي تقام لاحقاً.

وحقق الروسي نجاحات عدة منذ مطلع الموسم الحالي بتتويجه بطلاً لثلاث دورات في مرسيليا ودبي وبلغراد، كما بلغ ربع النهائي في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي.

وخلافا لمباراته مع الكندي دينيس شابوفالوف في الدور السابق حيث احتاج إلى جولة فاصلة في مباراة من 5 مجموعات استمرت أكثر من أربع ساعات، لم يجد روبليف أي صعوبة في تخطي نوري بثلاث مجموعات مقابل لا شيء حين نجح في كسر ارسال منافسه مرة في كل مجموعة لينهي المباراة في ساعتين و26 دقيقة.

وقال روبليف بعد المباراة: "لعبت مباراة جيدة. نجحت في حسم الامور في ثلاث مجموعات وانا سعيد للغاية".

وأضاف "أنا وكاميرون نعرف بعضنا البعض جيدا منذ فترة طويلة وكان يتعين علي بذل قصارى جهدي لكي اتخطاه".
 

أندريه روبليف كاميرون نوري بطولة الولايات المتحدة المفتوحة
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