دجوكوفيتش يواصل تقدّمه بنجاح في أميركا المفتوحة



وتخطّى دجوكوفيتش الألماني يان لينارد شتروف 6-3 و6-3 و6-1.

وشهد الجمعة محاولة من السلطات الصحية في نيويورك منع الفرنسي أدريان مانارينو خوض مباراته ضد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس في البطولة، لكن تدخل المنظمين أسفر عن اتمامه حيث نجح الأخير بحسمها لصالحه 6-7 (4-7) و6-4 و6-2 و6-2.

وقال مانارينو المصنف 32 في البطولة، وهو واحد من 11 لاعبا خضعوا لبروتوكول صحي صارم في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد انسحاب مواطنه بنوا بير من البطولة إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كان الوضع غريباً بالنسبة لي. كنت مستلقيا على الأريكة محاولا التركيز فيما لو قرروا أنني سأخوض المباراة".

وسيلعب زفيريف مباراته القادمة مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، فيما سيتواجه دجوكوفيتش مع الإسباني الآخر بابلو كارينيو بوستا.

خروج تسيتسيباس

وودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا البطولة بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش 7-6 (7-2) و4-6 و6-4 و5-7 و6-7 (4-7).

وفيما كان اليوناني في طريقه لحسم المباراة لصالحه بعد تقدمه في المجموعة الرابعة 5-1، قلب الكرواتي الطاولة وحسمها لصالحه 7-5 معادلا النتيجة مجموعتين لكل لاعب، قبل أن ينهي المجموعة الحاسمة بشوط فاصل.

وفاز الكندي دينيس شابوفالوف على الأميركي تايلور فريتز 3-6 و6-3 و4-6 و7-6 (7-5) و6-2، ليقابل في مباراته المقبلة البلجيكي دافيد غوفين المصنف سابعا في البطولة والفائز بدوره على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-1 و7-6 (7-5) و6-4.