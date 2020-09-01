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الدوري الفرنسي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

دجوكوفيتش يستهل مشواره في أميركا المفتوحة بفوز سهل

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رفع الصربي نوفاك دجوكفويتش المصنف أول سلسلة انتصاراته منذ مطلع العام الحالي إلى 24 بفوزه السهل على البوسني دامير دزومهور 6-1 و6-4 و6-1 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إحدى بطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للغراند سلام.

AFP

ويعتبر دجوكوفيتش مرشحاً فوق العادة لإحراز اللقب على ملاعب فلاشينغ ميدوز لا سيما في غياب النجمين المخضرمين الاسباني رافايل نادال الذي فضل عدم المشاركة في البطولة الأميركية مع ما يرافقها من إجراءات صحية بسبب فيروس كورونا المستجد، والسويسري روجيه فيدرر الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام لاصابة في ركبته.

ويسعى الصربي إلى إحراز لقبه الرابع في البطولة الأميركية ليرفع رصيده إلى 18 لقباً كبيراً في مسيرته وليقترب من نادال (19) والرقم القياسي الموجود في حوزة  فيدرر (20).

وبعد أن أنهى المجموعة الأولى في 23 دقيقة واجه دجوكوفيتش بعض المقاومة من منافسه وقال في هذا الصدد: "تعقدت الامور بعض الشيء في المجموعة الثانية، فقدت تركيزي ولم يرتكب منافسي العديد من الأخطاء، إنه أحد افضل اللاعبين تمركزاً في الملعب والاسرع. لقد نجحت في تخطي مشاكلي في هذه المجموعة ثم سارت الأمور بشكل جيد".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع البريطاني كايل أدموند. 
 

بطولة أميركا المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش
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