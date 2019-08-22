دجوكوفيتش وأوساكا مصنفان في المركز الأول

ويسعى دجوكوفيتش إلى إحراز لقبه السابع عشر الكبير بعد تتويجه بطلا لويمبلدون في تموز/يوليو الماضي بفوز مشهود على السويسري روجيه فيدرر.

وجاء الاسباني رافايل نادال في المركز الثاني وفيدرر ثالثا.

ولدى السيدات، جاءت أوساكا حاملة اللقب في المركز الأول ووصيفتها الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس ثامنة.

وكانت أوساكا توجت بباكورة ألقابها الكبيرة في فلاشينغ ميدوز العام الماضي بفوزها على سيرينا في في مباراة شهدت سجالا حادا بين وليامس المتوجة بـ23 لقبا في الغراند سلام، والحَكَم على خلفية حسم نقطة ولاحقا شوط كامل من رصيدها. ثم توجت أوساكا بطلة لأستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أيضا قبل ان يتراجع مستواها بعض الشيء في الآونة الأخيرة.

وجاءت الأسترالية أشلي بارتي الفائزة ببطولة رولان غاروس ثانية والرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون في المركز الرابع.

أما التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة أولى عالميا سابقا، فصُنفت في المركز الثالث. وتسحب القرعة في فئتي الرجال والسيدات الخميس.