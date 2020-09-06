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دوري الأمم الأوروبية
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

خروج أُنس جابر من بطولة الولايات المتحدة الأميركية

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خرجت التونسية أُنس جابر من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة 7-6 و6-3 أمام صوفيا كينين المصنفة الثانية في الدور الثالث للمسابقة يوم السبت.

AFP

وصعدت كينين إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرتها.  

وكسرت أُنس المصنفة 31 عالميا إرسال كينين لتتقدم 4-2 في المجموعة الافتتاحية لكن اللاعبة الأميركية ردت سريعاً بكسر إرسال اللاعبة التونسية قبل أن تتفوق في الشوط الفاصل.  

وطورت كينين، التي فازت على أُنس في طريقها نحو لقب بطولة أستراليا المفتوحة ودخلت المواجهة في ملعب لويس أرمسترونج متفوقة 4-1 في المواجهات المباشرة، مستواها في المجموعة الثانية.  

وأجادت كينين من الخط الخلفي وتقدمت 2-صفر قبل أن ترد اللاعبة التونسية بكسر إرسال منافستها لكن اللاعبة البالغ عمرها 21 عاماً استعادت إيقاعها سريعاً وتأهلت لمواجهة البلجيكية إليسي ميرتنز. 

بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب أنس جابر صوفيا كينين
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