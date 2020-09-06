خروج أُنس جابر من بطولة الولايات المتحدة الأميركية

وصعدت كينين إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرتها.

وكسرت أُنس المصنفة 31 عالميا إرسال كينين لتتقدم 4-2 في المجموعة الافتتاحية لكن اللاعبة الأميركية ردت سريعاً بكسر إرسال اللاعبة التونسية قبل أن تتفوق في الشوط الفاصل.

وطورت كينين، التي فازت على أُنس في طريقها نحو لقب بطولة أستراليا المفتوحة ودخلت المواجهة في ملعب لويس أرمسترونج متفوقة 4-1 في المواجهات المباشرة، مستواها في المجموعة الثانية.

وأجادت كينين من الخط الخلفي وتقدمت 2-صفر قبل أن ترد اللاعبة التونسية بكسر إرسال منافستها لكن اللاعبة البالغ عمرها 21 عاماً استعادت إيقاعها سريعاً وتأهلت لمواجهة البلجيكية إليسي ميرتنز.