جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ الغراند سلام

وارتفعت قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 57 مليون دولار (50,8 مليون يورو).

وقال باتريك غالبرايث رئيس مجلس إدارة رابعة البطولات الكبرى "تفتخر بطولة الولايات المتحدة الاميركية المفتوحة بتقديمها إلى أفضل لاعبي كرة المضرب اعلى جوائز مالية في رياضتنا"، مشيراً إلى تقديم البطولة الأميركية مساهمة بقيمة مليون دولار إلى دورات اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات بالتساوي، وذلك من أجل المساعدة في تمويل صندوق التقاعد.

وبحسب الاتحاد الأميركي لكرة المضرب سيحصل كل من الفائز بلقب الفردي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 3,85 ملايين دولار (3,43 ملايين يورو)، فيما سيحصل كل من الفائز بلقب الزوجي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 740 ألف دولار (660 الف يورو).

وارتفعت الجوائز للعام الحالي بنسبة 8 % مقارنة مع العام الماضي، ما يجعل من جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ البطولات الاربع الكبرى.

وارتفعت إيرادات الخاسرين في الدور الأول بنسبة 47 % في غضون أربعة أعوام، فيما سيحصل الخاسر في الدور الثاني عند الرجال والسيدات على 100 الف دولار (89,200 ألف يورو).

وتقام البطولة الأميركية على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بدءاً من 23 آب/ أغسطس المقبل.