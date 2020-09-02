جابر إلى ثاني أدوار فلاشينغ ميدوز من قبل beIN SPORTS September 2, 2020 10:10 بلغت التونسية أنس جابر الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6). Reuters وستواجه التونسية في الدور المقبل الإستونية كايا كانيبي الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-2. فلاشينغ ميدوز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس غراند سلام أنس جابر السابق مدفيديف يمضي قدماً في بطولة ال اقرأ التالي فينوس وكلايسترز تودعان من الدو اقرأ آخر الأحداث September 2, 2020 11:34 فينوس وكلايسترز تودعان من الدور الأول September 2, 2020 10:10 جابر إلى ثاني أدوار فلاشينغ ميدوز September 2, 2020 09:29 مدفيديف يمضي قدماً في بطولة الولايات المتحدة September 2, 2020 09:14 سيرينا إلى الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز September 1, 2020 23:51 صوفيا كينين تقدّم عرضاً قوياً September 1, 2020 23:35 موراي يمرّ بعسر إلى ثاني الأدوار September 1, 2020 22:38 تييم يعبر إلى الدور الثاني في أميركا المفتوحة September 1, 2020 20:24 موغوروسا إلى ثاني أدوار بطولة أميركا المفتوحة September 1, 2020 10:30 أوساكا تتقدم إلى ثاني أدوار أميركا المفتوحة September 1, 2020 09:34 دجوكوفيتش يستهل مشواره في أميركا المفتوحة بفوز سهل