جابر إلى ثاني أدوار فلاشينغ ميدوز

من قبل beIN SPORTS September 2, 2020 10:10 بلغت التونسية أنس جابر الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6).