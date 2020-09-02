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الدوري الفرنسي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

جابر إلى ثاني أدوار فلاشينغ ميدوز

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بلغت التونسية أنس جابر الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6).

Reuters

وستواجه التونسية في الدور المقبل الإستونية كايا كانيبي الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-2.

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