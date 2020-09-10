تييم في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز لأول مرة

وتفوق تييم على الأسترالي على الكس دي مينور بنتيجة 6-1، 6-2 و6-4 في ساعتين وأربع دقائق ليضرب موعداً مع مدفيديف المصنف خامساً عالمياً.

وقال تييم المصنف ثانياً في البطولة "كان لدي شعور جيد منذ اللحظات الأولى للمباراة. شعرت أن المجموعة الأولى، خاصة عندما كسرت ارساله للمرة الثانية، كانت قوية وشهدت تبادلات طويلة للكرة".

وتابع "أعتقد أن المجموعتين الأولى والثانية تبدوان أسهل اذا نظرنا إلى نتيجتيهما مما كانتا عليه فعلاً".

ويسعى تييم للقبه الأول في البطولات الكبرى بعد خسارته نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 ونهائي بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي أقصي من فلاشينغ ميدوز بسبب ضربه احدى حكمات الخطوط بالكرة دون قصد.

