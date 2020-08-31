تيم يتطلع لتقديم أداء جيّد في فلاشينغ ميدوز

وسيكون تيم المصنف الثاني في البطولة التي تنطلق في ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك في وقت لاحق من يوم الاثنين في ظل غياب الإسباني رفاييل نادال، ويتوقع أن يشكل اللاعب النمساوي تحديا قويا للمصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي فاز على تيم في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات في نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري.

ونجح تيم في الفوز بثلاثة أشواط فقط في مباراته في الدور الثاني لبطولة سينسيناتي في مواجهة الصربي فيليب كراينوفيتش بعد أن أعفي من الدور الأول.

وقال تيم (26 عاما) للصحفيين مساء الأحد” أمور من هذا القبيل ومباريات من هذا القبيل تحدث. لم أكن في أفضل أيامي. هكذا جاءت هذه النتيجة“.

وأضاف تيم” أنا أعرف قوتي. وأعرف أن الأمور يمكن أن تتغير سريعا جدا. وأملي أن أقدم أداء أفضل في أميركا المفتوحة“.

وسيبدأ تيم الذي صعد لنهائي فرنسا المفتوحة في آخر عامين مسيرته في ملاعب فلاشينغ ميدوز غدا الثلاثاء عندما يواجه الإسباني خاومي مونار.

وأكد تيم أنه تدرب جيدا خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا للبطولة الكبرى.