بيغولا تتجاوز كفيتوفا وتتأهل إلى ربع النهائي لتواجه شفيونتيك

وسيطرت بيغولا تماماً على مجريات اللعب ونجحت في كسر إرسال كفيتوفا 3 مرات في المجموعة الأولى مقابل كسر واحد لمنافستها لتفوز بالمجموعة 6-3.

وتقدمت كفيتوفا في الثانية 2-صفر، لكن رد الأميركية جاء قاسياً من خلال فوزها بستة أشواط توالياً لتحسم المباراة في صالحها محققة فوزها الأول على منافستها في 3 مباريات جمعت بينهما.

وتلتقي بيغولا في ربع النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً، والتي عانت من بداية صعبة في مواجهة الألمانية المغمورة يوله نيماير المصنفة 100 على مستوى العالم، فخسرت المجموعة الأولى 2-6 قبل ان تفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-صفر لتصبح أول لاعبة من بولندا تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.

وقال شفيونتيك (21 عاماً): "أنا راضية تماماً، إنها المرة الأولى التي أبلغ فيها ربع النهائي في نيويورك وأنا فخورة جداً بذلك".

ونجحت الألمانية التي بلغت ربع نهائي ويمبلدون قبل شهرين في كسر إرسال البولندية في الشوطين الأول والسابع من المجموعة الأولى لتحسمها في صالحها.

ثم كسرت إرسال البولندية في مطلع المجموعة الثانية لكن الأخيرة تمكنت من قلب الأمور في صالحها قبل أن تجهز على منافستها في الثالثة 6-صفر.