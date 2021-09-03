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دوري أبطال أوروبا
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

بليشكوفا تسير بثبات في بطولة أميركا المفتوحة

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تأهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة عالميا إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5، 6-7 (5-7) و7-6 (9-7).

Reuters

وستلاقي بليشكوفا في الدور المقبل الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.

بدورها نجحت الكندية بيانكا أندرييسكو في العبور للدور ذاته بفوزها على الأميركية لورين ديفيس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4.

وتواجه أندرييسكو البلجيكية غريت مينين في الدور الثالث.

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