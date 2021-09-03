بليشكوفا تسير بثبات في بطولة أميركا المفتوحة

وستلاقي بليشكوفا في الدور المقبل الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.
بدورها نجحت الكندية بيانكا أندرييسكو في العبور للدور ذاته بفوزها على الأميركية لورين ديفيس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4.
وتواجه أندرييسكو البلجيكية غريت مينين في الدور الثالث.
وستلاقي بليشكوفا في الدور المقبل الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.
بدورها نجحت الكندية بيانكا أندرييسكو في العبور للدور ذاته بفوزها على الأميركية لورين ديفيس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4.
وتواجه أندرييسكو البلجيكية غريت مينين في الدور الثالث.
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