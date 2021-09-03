بليشكوفا تسير بثبات في بطولة أميركا المفتوحة

من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 18:05 تأهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة عالميا إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5، 6-7 (5-7) و7-6 (9-7).