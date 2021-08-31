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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

بليشكوفا تسير بثبات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

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بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة عالمياً الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها على الأميركية كايتي ماكنالي 6-3 و6-4 الثلاثاء على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

AFP

واحتاجت ابنة الـ29 عاماً إلى ساعة و23 دقيقة لحسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع منافستها الأميركية المصنفة 130 عالمياً، وذلك بعدما انتزعت خمسة أشواط على إرسال الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها ثلاث مرات.

وقالت بليشكوفا "بدأت بشكل جيد جداً، ثم فقدت تركيزي بعض الشيء في نهاية المجموعة الأولى. إرسالي لم يكن في أفضل حالاته اليوم. سيكون الأمر أفضل لو كنت أكثر توفيقاً في إرسالي".

وتأمل بليشكوفا حين تتواجه مع الكازاخستانية زارينا دياس أو الأميركية أماندا أنيسيموفا، ألا يتكرر معها سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الفرنسية كارولين غارسيا.

وبلغت الدور الثاني أيضاً الكرواتية بترا مارتيتش بفوزها على المجرية دالما غالفي 6-3 و6-2، لتواجه الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس 6-3 و6-1.

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