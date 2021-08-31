بليشكوفا تسير بثبات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

واحتاجت ابنة الـ29 عاماً إلى ساعة و23 دقيقة لحسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع منافستها الأميركية المصنفة 130 عالمياً، وذلك بعدما انتزعت خمسة أشواط على إرسال الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها ثلاث مرات.

وقالت بليشكوفا "بدأت بشكل جيد جداً، ثم فقدت تركيزي بعض الشيء في نهاية المجموعة الأولى. إرسالي لم يكن في أفضل حالاته اليوم. سيكون الأمر أفضل لو كنت أكثر توفيقاً في إرسالي".

وتأمل بليشكوفا حين تتواجه مع الكازاخستانية زارينا دياس أو الأميركية أماندا أنيسيموفا، ألا يتكرر معها سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الفرنسية كارولين غارسيا.

وبلغت الدور الثاني أيضاً الكرواتية بترا مارتيتش بفوزها على المجرية دالما غالفي 6-3 و6-2، لتواجه الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس 6-3 و6-1.