وكسرت الأميركية كينين، التي أحرزت لقبين في 2020 بينهما لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن، إرسال منافستها في الشوط الأول لتسيطر على المباراة قبل أن تحسم المجموعة الافتتاحية في 37 دقيقة فقط.

وبدأت كينين (21 عاما) المجموعة الثانية بالطريقة نفسها لتتقدم مبكرا ثم حسمت المباراة بطريقة رائعة.

وقالت كينين "كنت أعرف أنني سأسيطر على المباراة. اليوم شعرت بأنني لا يمكن أن أهدر أي نقطة. لعبت جيدا جدا وأنا فخورة بنفسي".

وتلتقي كينين المصنفة الثانية في البطولة في الدور الثاني مع الروسية فيرا زفوناريفا أو الكندية ليلى فرنانديز.



