بطولة أميركا المفتوحة: تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

ستيفانوس المصنف الرابع في البطولة تمكن من الفوز بالمجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لشوطين، وواصل اليوناني عروضه القوية بالفوز بالمجموعة الثانية بستة أشواط لواحدة، وبذات النتيجة أنهى اليوناني المجموعة الثالثة محققاً التأهل في ساعة وثمان وثلاثين دقيقة.

من جهته فشل الأرجنتيني دييغو شوارتسمان في تجاوز الدور الأول بعد خسارته من البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين لثلاثة.

الأرجنتيني المصنف التاسع في البطولة تقدم في المجموعتين الأولى والثانية بستة لثلاثة، وستة لأربعة، غير أن الشابَّ البريطاني عاد بقوة وفاز بالمجموعات الثلاث الموالية توالياً بواقع ستة أشواط لشوطين، وستة اشواط لواحد، وسبعة اشواط لخمسة، حاسماً تأهله إلى الدور الثاني في أربع ساعات.

شابوفالوف يشق طريقه بثبات

وقطع دينيس شابوفالوف، أحد أبرز المواهب الواعدة في التنس والذي ينظر إليه كبطل مستقبلي في البطولات الأربع الكبرى، خطوة واثقة ليكون على قدر التطلعات بعد التأهل للدور الثاني عقب الفوز 6-4 و4-6 و6-3 و6-2 على الأمريكي سيباستيان كوردا المشارك ببطاقة دعوة اليوم الاثنين.

ووصل اللاعب الكندي المصنف 12 إلى الدور الثالث على الأقل في كل مشاركاته الثلاث السابقة في أميركا المفتوحة وبالكاد واجه مشاكل أمام كوردا المصنف 205 عالمياً والذي يشارك في القرعة الرئيسية لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ولم يضع كوردا، نجل المصنف الثاني على العالم سابقا وبطل أستراليا المفتوحة 1998 بيتر كوردا، شابوفالوف تحت كثير من الضغط وحصل على فرصتين فقط لكسر الإرسال خلال المباراة واغتنم واحدة فقط ساعدته في حسم المجموعة الثانية.

وبعيداً عن ذلك لم يقدم كوردا، الذي يدربه والده، الكثير في ملعب لويس أرمسترونغ.

ولم يسمح بحضور الجماهير في مركز بيلي جين كينج للتنس بسبب بروتوكولات السلامة من كوفيد-19 لذا كانت الكثير من الأجزاء بالمدرجات مغطاة بلافتات تحمل شعار حياة السود مهمة.



زفيريف يحسم بقوة

وتفوق الألماني الكسندر زفيريف على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3-1.

وجاءت بداية زفيريف، المصنف الخامس في البطولة والذي خسر أمام آندي موراي في مباراته الأولى ببطولة سينسناتي المفتوحة عقب التوقف جراء جائحة فيروس كورونا، قوية وتقدم مبكراً وحسم المجموعة الأولى في شوط فاصل من جانب واحد.

ودخل اللاعبان في مواجهة قوية عند امتلاك الإرسال قبل أن يستغل أندرسون، وصيف البطل في 2017، فرصته الوحيدة لكسر الإرسال في المجموعة الثانية ليدرك التعادل.

لكن زفيريف استعاد إيقاعه في المجموعة الثالثة فيما عانى أندرسون، الذي يخوض مباراته التاسعة فقط هذا الموسم بسبب الإصابة، لمجاراة الضربات القوية لمنافسه.

وبعد أداء مذهل في إرساله الأول تعامل زفيريف بهدوء مع إرسال أندرسون ليكسر إرسال منافسه في الشوط الرابع ويحسم انتصاراً صعباً.

واحتاج الإسباني بابلو كارينيو بوستا احتاج لخمس مجموعات للفوز على الياباني ياسوتاكا اوشياما 6-4، 3-6، 6-1، 3-6 و3-6.

وتفوق الأسترالي جوردن تومسون على منافسه الإيطالي ستيفانو ترافيجليا بواقع 3 مجموعات لواحدة.

والكرواتي بورنا تشوريتش على الإسباني بابلو أندوخار (3-0)، والبلاروسي إيغور جيراسيموف على الصربي دوسان لاجوفيتش 3-1.

وخسر المصري محمد صفوت مع الفرنسي جيل سيمون 3-0.