برايدي تصعد إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة

بلغت الأميركية جنيفر برايدي الدور نصف النهائي من البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الاولى في مسيرتها، بفوزها الثلاثاء في الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 6-3 و6-2.

واحتاجت برايدي المصنفة 41 عالمياً إلى ساعة وتسع دقائق فقط للتغلب على نظيرتها المصنفة 35 عالمياً على الملعب الرئيسي آرثر آش في نيويورك أمام مدرجات فارغة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتلتقي في المربع الذهبي مع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة في البطولة وحاملة اللقب عام 2018 او مواطنتها شيلبي رودجرز غير المصنفة.

وقالت برايدي "كنت اللاعبة الأشرس على كرات الإرسال الأول، وحتى في رد الإرسالات. كان ذلك مفتاحا للفوز لأنني لست أفضل منها في الجري".

وتابعت "كنت متوترة قليلاً، وهي أيضاً (بوتينتسيفا)، لأن كل منا كانت تلعب ربع النهائي للمرة الاولى، لكنني نجحت في الحفاظ على الزخم منذ بداية المباراة".

وكانت برايدي المصنفة 28 في البطولة تخوض الدور ربع النهائي في بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها، إذ إن أفضل نتيجة لها في فلاشينغ ميدوز كانت بلوغها الدور الـ16 عام 2017 الذي بلغته أيضاً في استراليا المفتوحة مطلع العام ذاته.

ولم تخسر برايدي (25 عاماً) التي أقصت الألمانية انجليك كيربر حاملة اللقب عام 2016 من الدور ثمن النهائي، أي مجموعة في بطولة هذا العام، إذ خسرت 24 شوطاً فقط في طريقها الى نصف النهائي، وهو السجل الافضل لأي لاعبة لا تزال في المنافسات.

وعانت بوتينتسيفا المصنفة 23 في البطولة أمام ضربات الأميركية القوية، إذ كسرت الأخيرة إرسال منافستها مرتين مع انطلاق المجموعة الأولى لتتقدم بأربعة أشواط نظيفة.

حاولت الكازاخستانية العودة وقلصت الفارق إلى 4-2، إلا أن الأميركية استعادت ايقاعها متسلحة بإرسالها لتحسم المجموعة الاولى لصالحها.

وتقدمت الأميركية 2-صفر في المجموعة الثانية قبل ان ترد منافستها الكسر وتعادل الارقام 2-2، الا ان برايدي بدت أكثر جهوزية بدنيا وحسمت الأشواط الأربعة التالية لصالحها ومعها المباراة.

وأنهت المواجهة مع 22 ضربة رابحة مقابل سبع فقط لبوتينتسيفا.

وتقدم برايدي مستويات عالية هذا العام بعد ان حققت فوزها العشرين مقابل ست هزائم فقط في 2020، إذ تفوقت على المصنفة اولى الإسترالية آشلي بارتي في دورة بريسباين على أرض الاخيرة، والمصنفة خامسة الأوكرانية ايلينا سفيتولنيا في دورة دبي وحققت لقبها الاول في الدورات الاحترافية في ليكزينغتون الاميركية في آب/أغسطس الفائت.

