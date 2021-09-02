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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

بارتي دون عناء وزفيريف يتجاوز راموس بسهولة في فلاشينغ ميدوز

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الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً تتجاوز عقبة الدنماركية الشابة كلارا توسون والألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً يعبر من محطة الإسباني ألبرت راموس بسهولة.

REUTERS

بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الدنماركية الشابة كلارا توسون (18 عاماً) 6-1 و7-5 الخميس بعد هدوء العاصفة التي ضربت مدينة نيويورك ليل أمس.

وأظهرت استعداداً مميزاً لفلاشينغ ميدوز بعد أن ضربت بقوة في مطلع المباراة وأنهت المجموعة الأولى بسهولة 6-1 وسددت خلالها 11 إرسالاً نظيفاً. 

واجهت بارتي مقاومة أعنف في المجموعة الثانية عندما نجحت توسون في كسر ارسالها لمعادلة الأرقام 5-5، لكن الأسترالية ردت مباشرة بفوزها في الشوطين التاليين والمباراة في ساعة و30 دقيقة.

زفيريف يعبر بسهولة 

برهن الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً على علو كعبه عند مواجهة الإسباني ألبرت راموس 6-1 و6-صفر و6-3 في ساعة و15 دقيقة في الدور الثاني.  

فلاشينغ ميدوز ألكسندر زفيريف آشلي بارتي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة
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