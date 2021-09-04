اليونانية ساكاري إلى ثمن نهائي أميركا المفتوحة

وكررت ساكاري سيناريو العام الماضي حيث تمكنت من الوصول إلى الدور ذاته على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وأمام كفيتوفا بدت اليونانية صلبة خلال الارسال (سددت 9 ارسالات ساحقة) ودقيقة في تبادل الكرات، فيما ارتكبت منافستها أخطاء مباشرة مرتين أكثر (32 مقابل 16).

ونجحت اليونانية في كسر إرسال كفيتوفا في المجموعة الأولى، وأعادت الكرّة مرتين في المجموعة الثانية، فيما انتهى اللقاء على وقع خطأ مزدوج من التشيكية.

وضربت ساكاري في الدور التالي موعداً مع الكندية بيانكا أندرييسكو (السابعة) والفائزة باللقب الأميركي في عام 2019، لكنها غابت عن نسخة 2020 من دون أن تحصل على فرصة للدفاع عن لقبها.

وإلى الدور ذاته صعدت السويسرية بليندا بينسيتش المصنفة الثانية عشرة عالمياً عقب فوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4).

