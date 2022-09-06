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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

النرويجي رود يصعد إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة

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النرويجي كاسبر رود يواصل مسيرته الرائعة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ويصعد إلى الدور نصف النهائي.

AFP

واصل النرويجي كاسبر رود المصنف السابع عالمياً مشواره الرائع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع في كرة المضرب، وبات أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-4 و7-6 (7-4) الثلاثاء في نيويورك في ربع النهائي.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها رود البالغ من العمر 23 عاما دور الأربعة في فلاشينغ ميدوز، والمرة الثانية في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية بعدما خسر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس امام الإسباني رافايل نادال.

ويلتقي رود المرشح لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الروسي دانييل مدفيديف في حال تتويجه باللقب وفشل الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الرابع عالمياً في ذلك، في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس أو الروسي الآخر كارن خاتشانوف.
وهو الفوز الرابع لرود على بيريتيني في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علما أنه كسر إرسال الإيطالي خمس مرات في مباراة اليوم وأنقذ سبع من أصل تسع كرات لتفادي خسارة إرساله.

وقال رود الذي كان متأخراً 2-5 في المجموعة الثالثة "كانت تلك بداية أفضل من أي وقت مضى في أي مباراة، كل شيء كان يسير في طريقي".

بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب ماتيو بيريتيني كاسبر رود
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