الكندية اليافعة فيرنانديز تُخرج أوساكا من أميركا المفتوحة للتنس



على ملعب أرثر آش، كان الفوز في متناول اليابانية بعد تقدّمها 7-5 و6-5 والارسال بحوزتها. لكنها خسرت الارسل بارتكابها عدة أخطاء مباشرة.

كرّرت ابنة الثالثة والعشرين أخطاء عديدة من الخط الخلفي ما صبّ في مصلحة خصمتها، فيما أفرغت غضبها بمضربها الذي رمته أرضاً مرتين.

بدت حاملة لقب أربع بطولات كبرى محبطة على كرسي الاستراحة ولم تنجح بالعودة إلى المباراة التي حسمتها فرنانديز 7-5 و6-7 (2-7) و6-4.

قالت فرنانديز المصنفة 73 عالمياً والتي تلتقي الأحد الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 17 "قبل المباراة، كنت مدركة أني قادرة على تحقيق الفوز. شكراً لجماهير نيويورك، لقد ساعدتموني على الفوز".

وفرنانديز من أب إكوادوري ووالدة فيليبينية-كندية وهي ستبلغ التاسعة عشرة بعد ثلاثة أيام.

تابعت فرنانديز التي يدرّبها والدها "منذ صغري، عرفت أني قادرة على الفوز أمام أي خصم أمامي. لقد اعتقدت دوماً بهذا الأمر. اعتقد أن هذا الأمر تحقق اليوم".

