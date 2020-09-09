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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

الاسباني كارينو يواصل مغامرته بنجاح في فلاشينغ ميدوز

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بلغ الإسباني بابلو كارينو المصنف في المركز 27 عالمياً الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف السابع عشر 3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4) وصفر-6 و6-3 الثلاثاء.

AFP

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها كارينو (29 عاماً) الدور نصف النهائي في البطولة الأمريكية بعد الأولى عام 2017، وضرب موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف السابع والذي حجز بطاقته إلى دور الأربعة للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز بتغلبه على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3.

وعانى كارينو كثيراً أمام الإرسالات النظيفة (26) والضربات الناجحة (76 مقابل 33) لمنافسه الكندي، لكنه نجح في الأخير في كسب المباراة وقطع الطريق للمرة الثانية أمام الكندي في مواصلة مشواره في البطولة.

واحتاج كارينو الذي بلغ ربع النهائي بعد إقصاء منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً بسبب ضربه عن غير قصد حكمة الخطوط في المجموعة الأولى من مباراتهما الأحد، إلى أربع ساعات وثماني دقائق لتحقيق الفوز الرابع على شابوفالوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقال كارينو "أنا منهار ولكنني سعيد جدًا جدًا. الأشهر الأخيرة كانت صعبة بالنسبة للجميع. أشعر بأنني محظوظ بالتواجد حيث أنا هذا المساء".
                  
                  
 

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