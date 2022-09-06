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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

الأميركي تيافو يقصي نادال من بطولة أميركا المفتوحة

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حقق الأميركي فرانسيس تيافو مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى الإسباني رافاييل نادال من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب آخر البطولات الأربع الكبرى.

Reuters

وصعد تيافو المصنف السادس والعشرين عالمياً إلى الدور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على نادال المصنف الثالث عالمياً في الدور الرابع بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة (6-4 و4-6 6-4 و6-3).

وسيلتقي تيافو في الدور ربع النهائي مع الروسي أندريه روبليف.
 

رافاييل نادال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس فرانسيس تيافو
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