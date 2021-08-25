English
العربية
الدوري الإسباني
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

الأميركية سيرينا ويليامس تعلن انسحابها من بطولة الولايات المتحدة

من قبل

أعلنت الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامس غيابها عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بسبب الإصابة، الأربعاء في حسابها على موقع إنستغرام.

Reuters

وقالت النجمة البالغة 39 عاماً "بعد دراسة متأنية وتبعاً لتوصيات أطبائي وطاقمي الطبي، قررت الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة للتعافي تماماً من إصابة في الوتر".

وبعد إصابة في ساقها اليمنى، اضطرت الأميركية التي تحمل 23 لقب بطولة كبرى إلى الخروج من الدور الأول لبطولة ويمبلدون ضد البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش في 29 حزيران/يونيو الماضي.

ولم تشارك ويليامس المصنفة أولى عالمياً سابقاً وتقبع الآن في المركز الثاني والعشرين، في أي منافسة مذ ذاك الحين.

وسبق أن أعلنت في الأول من آب/أغسطس انسحابها من المشاركة في دورة سينسيناتي التي تعد تحضيرية لآخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.

وبالتالي، يضاف انسحابها هذا، إلى قرارات مماثلة اتخذها النجم السويسري روجر فيدرر، الإسباني رافاييل نادال، وحامل اللقب النمساوي دومينيك تيم.

وعلى المستوى الشخصي، يعدّ ذلك تخلياً من الأميركية عن فرصة أخرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت الفائزة بـ24 بطولة كبرى.

وكانت آخر بطولة كبرى فازت بها سيرينا ويليامس هي أستراليا المفتوحة في العام 2017.

سيرينا ويليامس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
السابق بطولة الولايات المتحدة: تيم ين
اقرأ
بطولة الولايات المتحدة: تيم ينسحب بسبب الإصابة
التالي

آخر الأحداث

>