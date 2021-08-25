الأميركية سيرينا ويليامس تعلن انسحابها من بطولة الولايات المتحدة

وقالت النجمة البالغة 39 عاماً "بعد دراسة متأنية وتبعاً لتوصيات أطبائي وطاقمي الطبي، قررت الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة للتعافي تماماً من إصابة في الوتر".

وبعد إصابة في ساقها اليمنى، اضطرت الأميركية التي تحمل 23 لقب بطولة كبرى إلى الخروج من الدور الأول لبطولة ويمبلدون ضد البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش في 29 حزيران/يونيو الماضي.

ولم تشارك ويليامس المصنفة أولى عالمياً سابقاً وتقبع الآن في المركز الثاني والعشرين، في أي منافسة مذ ذاك الحين.

وسبق أن أعلنت في الأول من آب/أغسطس انسحابها من المشاركة في دورة سينسيناتي التي تعد تحضيرية لآخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.

وبالتالي، يضاف انسحابها هذا، إلى قرارات مماثلة اتخذها النجم السويسري روجر فيدرر، الإسباني رافاييل نادال، وحامل اللقب النمساوي دومينيك تيم.

وعلى المستوى الشخصي، يعدّ ذلك تخلياً من الأميركية عن فرصة أخرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت الفائزة بـ24 بطولة كبرى.

وكانت آخر بطولة كبرى فازت بها سيرينا ويليامس هي أستراليا المفتوحة في العام 2017.