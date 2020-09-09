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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

أوساكا في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز

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بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة تاسعة عالمياً، الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بعدما فكت عقدتها مع الأميركية شيلبي رودجرز وتغلبت عليها 6-3 و6-4 الثلاثاء.

AFP

وفرضت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة أفضليتها أغلب فترات المباراة وحققت فوزها الأول على رودجرز في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وأعربت اليابانية عن سعادتها بالفوز وبلوغ نصف نهائي البطولة التي توجت بلقبها عام 2018، وقالت "كان لديها الامتياز لأنها كانت تفوز علي دائماً، وبالتالي كان لدي إحساس بالثأر وأعتقد أن شعوري كان جيداً".

وتلتقي أوساكا (22 عاماً) في دور الأربعة مع الأميركية الأخرى جينيفر برايدي التي وصلت نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.

وعلقت أوساكا التي توجت أيضاً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019، على منافستها المقبلة قائلة "تتميز بقدرتها على تنويع الضربات خلال تبادل الكرات وأنا أحسدها عليها".

بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس ناومي أوساكا شيلبي رودجرز
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