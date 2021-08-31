وحجز الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً بطاقته للدور ذاته بسهولة، فيما عانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً للتغلب على البريطاني أندي موراي بخمس مجموعات.

تسعى أوساكا خلف لقبها الثالث على ملاعب فلاشينغ ميدوز في غضون أربعة أعوام، حيث تغلبت على التشيكية ماري بوزكوفا 6-4 و6-1 أمام جماهير ملعب "أرثور آش ستايدوم"، لتحجز موعداً في الدور الثاني مع الصربية المتأهلة من التصفيات أولغا دانيلوفيتش.



أوساكا سعيدة

قالت أوساكا عن عودة الجماهير إلى الملاعب: "إنه نوع من الجنون اللعب مجدداً أمام الجميع"، مضيفةً "أشعر بالراحة هنا. أنا سعيدة لأني فزت".

وهي المرة الثانية التي تتغلب فيها أوساكا على منافستها في ثاني مواجهة بينهما بعدما أقصتها من الدور الأوّل أيضاً مطلع العام الحالي في بطولة أستراليا المفتوحة في طريقها لإحراز لقبها الرابع في غراند سلام.

وبإمكان اليابانية ابنة الـ 23 عاماً أن تصبح أوّل لاعبة تفوز بلقب فلاشينغ ميدوز عامين توالياً منذ أن حققت الاميركية سيرينا وليامس التي أعلنت انسحابها من بطولة بلادها بسبب تمزق في اوتار ركبتها، فوزها الثالث توالياً في عام 2014.

وتخوض أوساكا فلاشينغ ميدوز على وقع تحقيق سلسلة انتصارات متتالية بدأتها في البطولة الأميركية بالذات وأتبعتها في أستراليا وثم في الدور الأوّل من بطولة فرنسا المفتوحة قبل أن تنسحب بسبب مشاكل تتعلق بحالتها الذهنية.

وتابعت البطلة اليابانية التي أضاءت المرجل في حفل افتتاح أولمبياد بلادها في طوكيو ولكنها خرجت بخيبة من الدور الثالث "شعرت بالوحدة، لذا أنا سعيدة لرؤية الأطفال الصغار بين الجماهير والكبار أيضاً. الطاقة هنا لا مثيل لها".

ونجحت أوساكا في كسر ارسال بوزكوفا في الشوط العاشر من المجموعة الأولى عندما صدت التشيكية الكرة في الشباك، ثم كررت الامر ذاته في المجموعة الثانية لتتقدم 2-صفر في طريقها للفوز في 93 دقيقة.

وفازت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية على الصربية نينا ستويانوفيتش 6-4 و6-7 (4-7) و6-صفر.

كذلك، فازت الأميركية سلون ستيفنز الفائزة باللقب عام 2017 على مواطنتها ماديسون كيز 3-6، 6-1 و7-6 (9-7)، وضربت موعداً مع أميركية اخرى هي المراهقة كوكو غوف الفائزة على البولندية ماغدا لينيتي 5-7 و6-3 و6-4.

وتفوّقت الأميركية الاخرى دانيال كولينز على الإسبانية كارلا سواريس نافارو 6-2 و6-4، والروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا على الإيطالية سارة إراني 6-3 و6-2.

وودعت المصرية ميّار شريف البطولة من الدور الأوّل بخسارتها أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 4-6، 6-1، و6-1.



عبور صعب لتسيتسيباس ومواري غاضب

وعند الرجال، احتاج اليوناني تسيتسيباس إلى خمس مجموعات وإلى 4 ساعات و49 دقيقة للفوز على موراي المتوج بثلاث بطولات كبرى بنتيجة 2-6 و7-6 (9-7) و3-6 و6-3 و6-4.

قال تسيتسيباس مشيداً بالجماهير والأجواء الساحرة: "إن نحصل على أجواء مكهربة هنا، هو أمر كنا ننتظره"، وتابع "لم يكن الفوز سهلاً".

وهي الخسارة الاولى للبطل الأولمبي مرتين موراي والمصنف 112 عالمياً في 15 مشاركة له في الدور الأوّل في فلاشينغ ميدوز.

وطلب تسيتسيباس وصيف بطل رولان غاروس هذا العام استراحة طويلة قبل المجموعة الأخيرة دامت 7 دقائق، الامر الذي أزعج موراي الذي نجح في كسر ارسال منافسه في بداية اللقاء، وكان ما قام به اليوناني في صلب حديث البريطاني بعد نهاية المباراة.

قال موراي: "ليس لديّ الوقت لهذه الاشياء وقد خسر احترامي له. هذا هراء، وهو يدرك ذلك".

في المقابل، دافع تسيتسيباس الذي سيواجه الفرنسي أدريان مانارينو في الدور التالي عن نفسه مؤكدًا انه تقيّد بقوانين دورات الـ "آيه تي بي" من ناحية الاستراحات والأوقات المستقطعة الطبيّة، رغم أن منافسه شكك بالمدة والتوقيت.

تابع اليوناني "لعبت وفق القوانين وتقيدت بما تقول رابطة محترفي كرة المضرب "آيه تي بي" عنه انه عادل".

وختم مشيراً إلى مجريات المباراة "ثم الباقي على ما يرام".

سقط موراي في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية بسبب حذائه الرياضي الذي تبلل، وأهدر نقطتين لحسمها لصالحه، ليرد اليوناني ابن الـ 23 عاماً بالفوز بخمس نقاط من الست التالية ويحرز المجموعة.

ردّ موراي بكسر ارسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الثالثة ليحسمها لصالحه، قبل أن يفوز تسيتسيباس بالمجموعتين التاليتين وبالمباراة.

وفاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً على الفرنسي ريشار غاسكيه بنتيجة 6-4 و6-3 و6-1.

وهو الفوز الـ 200 في مسيرة الروسي والـ 160 على ملاعب صلبة.

واجتاز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم عقبة الروسي إفجيني دونسكوي بصعوبة بالغة وتغلب عليه 7-6 (7-صفر)و3-6 و7-6 (1/7) و7-6 (8/10).

