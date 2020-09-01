أوساكا تتقدم إلى ثاني أدوار أميركا المفتوحة

وحسمت أوساكا الرابعة في البطولة والتي كان الشك يحوم حول مشاركتها بسبب انسحابها من المباراة النهائية لدورة سينسيناتي السبت امام البيلاروسية فيكتوريا آزارنكا بسبب إصابة بتمدد في عضلات الفخذ، مواجهتها مع مواطنتها المصنفة 81 عالمياً دون أن تقدم أداء مقنعاً.

وكسبت أوساكا المجموعة الاولى بسهولة، قبل أن يتراجع مستواها في الثانية وخسرتها 5-7، لكنها استعادت توازنها في الثالثة الحاسمة وكسرت ارسال مواطنتها مرتين وانهتها في صالحها 6-2 لتضرب موعداً في الدور الثاني مع الإيطالية كاميلا جورجي.

ودخلت أوساكا إلى ملعب "أرثر أش" مرتدية قناعاً يحمل اسم بريونا تايلور، الموظفة الطبية الأمريكية من أصل أفريقي التي قتلت برصاص الشرطة في شقتها في كنتاكي في آذار/مارس الماضي والتي أدت إلى تظاهرات عديدة شهدتها الولايات المتحدة منذ نهاية أيار/مايو ومقتل جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض في 25 أيار/مايو.

وقالت أوساكا "أريد فقط أن يعي الناس"، مضيفة: "أدرك أن كرة المضرب تتم مشاهدتها في جميع أنحاء العالم، وقد يكون هناك شخص لا يعرف قصة بريونا تايلور".

وتابعت "بالنسبة لي، يتعلق الأمر فقط بزيادة الوعي. لدي انطباع أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون القصة، كلما اهتموا بها أكثر".

وأوضحت اليابانية أنها تخطط لارتداء أقنعة طيلة منافسات البطولة تحمل أسماء ضحايا آخرين للظلم العنصري.

وقالت "لدي سبعة ومن المحزن أن سبعة لن يكونوا كافيين لجميع الأسماء المعنية" بالظلم العنصري.

وختمت أوساكا التي رفضت خوض نصف نهائي دورة سينسيناتي للسبب ذاته قبل ان تعدل عن قرارها بعد اعلان المنظمين لتضامنهم مع الاحتجاجات بتأجيل المنافسات ليوم واحد، كلامها قائلة "آمل أن أصل إلى النهائي وأن تروهم جميعا".

