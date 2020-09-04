أوساكا تتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي أميركا المفتوحة



واحتاجت المتوجة بنسخة العام 2018 من البطولة الأميركية لساعتين و33 دقيقة لتخطي منافستها كوستيوك المصنفة 137 عالميا والبالغة 18 عاما.

وقالت أوساكا بعد المباراة "كانت (كوستيوك) جيدة جدا. أنا خائفة نوعا ما من كيف ستكون في وأضافت "لقد شعرت كأني أضعت الكثير من النقاط التي كان علي الفوز بها. أعتقد أنني عندما تقدمت (بالنتيجة)، أصبحت سلبية بعض الشيء ثم تقدمت هي لأنها لا تشعر بالخوف".

وتلعب اليابانية في المباراة المقبلة مع الإستونية آنيت كونتافيت (المصنفة 14 في البطولة)أو البولندية ماغدا لينيت في سعيها للحصول على مقعد في ربع النهائي.

وكانت أوساكا قد دخلت الملعب مرتدية كمامة طبية عليها اسم أمود آربيري، وهو رجل أسود أعزل قُتل بالرصاص في وضح النهار أثناء ممارسته رياضة الجري في بلدة برونزويك، جنوب جورجيا، في فبراير/شباط الماضي.

وترتدي أوساكا كمامات مختلفة تكريماً لضحايا العنصرية ووحشية الشرطة طوال البطولة.

وأوضحت "أود أن يعرف الجميع أنه كان من الممكن تجنب ذلك تماماً. يجب عدم حدوث أي من هذه الوفيات، وبالنسبة لي، أشعر أنني أريد فقط أن يعرف الجميع الأسماء".

وارتدت أوساكا الأربعاء قناعا يحمل اسم اليجا ماكلين وهورجل أميركي من أصل إفريقي يبلغ من العمر 23 عاما توفي في الحجز العام الماضي بعد خنقه وحقنه بمادة مهدئة.

وقامت أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة 2019، الاثنين بتكريم بريونا تايلور، الممرضة الأميركية-الإفريقية التي قتلت برصاص الشرطة خلال مداهمة شقتها في كنتاكي في مارس/آذار.

وفي مباراة ثانية، إنتهت مغامرة الفرنسية كارولين غارسيا التي كانت أقصت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة عالميا، بخسارتها في الدور الثالث أمام الأميركية جينيفر برادي (41 عالميا) بنتيجة 6-3 و6-3 في ساعة و16 دقيقة.

ولم تتمكن غارسيا (26 عاما) من فك عقدة الدور الثالث على ملاعب فلاشينغ ميدوز، فيما تعتبر أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى وصولها إلى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2017.

في المقابل ضربت برادي موعدا مع الفائزة بلقب البطولة عام 2016 الألمانية أنجليك كيربر الفائزة بسهولة على الأميركية آن لي 6-3 و6-4.







