ألكاراس يواجه تيافو في نصف النهائي بعد فوز ماراثوني على سينر



وبعدما وصل الى ربع نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى في أوّل مشاركة له العام الماضي، نجح ألكاراس في تحقيق أفضل نتيجة له في الـ"غراند سلام" عن 19 عاماً ببلوغه نصف النهائي بعد فوز المصنف ثالثاً في البطولة الأميركية ورابعاً في العالم على سينر الحادي عشر 6-3 و6-7 (7-9) و6-7 (صفر-7) و7-5 و6-3.



واستغرقت المواجهة 5 ساعات و15 دقيقة وكانت قريبة جداً من أطول مباراة في تاريخ البطولة (5 ساعات و26 دقيقة في نصف النهائي عام 1992 بين السويدي شتيفان إدبورغ والأميركي مايكل تشانغ).



ويلتقي ألكاراس في نصف النهائي، مع طموح الوصول إلى مباراة اللقب والتربع على صدارة تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي"، الأميركي فرانسيس تيافو الذي يبلغ بدوره نصف النهائي لأول مرة في البطولات الكبرى، بعد تغلبه على الروسي أندري روبليف التاسع 7-6 (7-3) و7-6 (7-صفر) و6-4.

وحسم تيافو، البالغ 24 عاماً، اللقاء في ساعتين و36 دقيقة ليبقي على آماله في أن يكون أول أميركي يتوج في فلاشينغ ميدوز منذ أرثر آش عام 1968.

وبات روبليف الذي توقف مشواره في ربع النهائي للمرة السادسة في الـ"غراند سلام"، الضحية الكبرى الثانية لتيافو في البطولة بعد الإسباني رافايل نادال الذي خرج على يده من الدور الرابع وفشل بالتالي في مواصلة سعيه للفوز بلقبه الكبير الثالث للموسم والثالث والعشرين في مسيرته.



وكان الأميركي سعيداً بهذا الانجاز الذي: "لا يصدق"، مضيفاً "أن أحقق قبل 24 ساعة أكبر فوز في مسيرتي (ضد نادال) ثم أدخل إلى الملعب لإضافة آخر... أندري لاعب رائع... كان من الصعب عليّ أن أقلب الصفحة (ألا يفكر بفوزه على نادال)، لكني فعلت ذلك وها أنا في نصف النهائي".