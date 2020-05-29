موتو جي بي - إلغاء سباقي بريطانيا وأستراليا من قبل AFP May 29, 2020 10:19 0:43 دقيقة أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية الجمعة إلغاء جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد. وباء كورونا -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة قيمة باريس سان جيرمان المالية تشهد قفزة كبيرة 3:34 دقيقة القميص الأصفر وأهميته الكبرى للجماهير البرازيلية 0:38 دقيقة الحكومة السويدية تسمح باستئناف المسابقات الرياضية 0:54 دقيقة جيرارد في الـ40: هدية الدوري من ليفربول 0:32 دقيقة موراي يعود إلى ملاعب التنس 2:14 دقيقة سالزبورغ يدشن عودته بالفوز بكأس النمسا 2:37 دقيقة آخر الاستعدادات واخبار عودة المنافسات في إنكلترا 0:46 دقيقة لشبونة قد تعوّض اسطنبول في استضافة نهائي "الأبطال" 0:47 دقيقة تثبيت موعد استئناف الدوري الإيطالي 3:31 دقيقة هافرتس يقود ليفركوزن للفوز على فرايبورغ