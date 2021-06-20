دراج هوندا والذي أبعدته الإصابة لفترةٍ طويلة، ولم يفز بأي سباق ٍ منذ نوفمبر 2019، تألق على حلبة "زاخسنرينغ" محققاً انتصاره الثامن توالياً على الحلبة الألمانية حيث كان الأسرع محققاً زمناً قدره 41 دقيقة و7 ثوان 243 جزءاً متقدماً على البرتغالي ميغيل أوليفيرا، فيما حلَّ متصدرُ الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتاراو في المركز الثالث.

