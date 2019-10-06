ويأتي ذلك بعد فوز الدارج الإسباني بجائزة تايلاند الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم 2019.

ووسّع الإسباني البالغ من العمر 26 عاما، الفارق مع الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو في صدارة الترتيب العام الى 110 نقاط قبل أربع مراحل من نهاية البطولة، ليحسم اللقب العالمي السادس لصالحه في الفئة الأبرز (موتو جي بي)، ويرفع رصيده الإجمالي من الألقاب العالمية في منافسات الدراجات النارية الى ثمانية (بعد موتو 2 في العام 2012، وموتو 3 تحت المسمى السابق +125 سي سي+ في العام 2010).

وبات ماركيز ثالثا في ترتيب أكثر الدراجين تتويجا في الفئة الأولى، بعد الإيطاليين جاكومو أغوستيني (ثمانية ألقاب آخرها في العام 1975)، وفالنتينو روسي الذي أحرز آخر ألقابه السبعة في العام 2009.

وأتى تتويج ماركيز مع تبقي أربعة مراحل حتى نهاية بطولة 2019.

واختصر الدراج الإسباني ما حققه بالقول "كان عاما مذهلا".

وأنهى ماركيز السباق الأحد بزمن 39:36,223 دقيقة، متقدما على الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) والإسباني مافريك فينياليس (ياماها)، ليحتفل بالوقوف على دراجته النارية حاملا علما كتب عليه "بطل العالم".

كما قفز البطل الإسباني فرحا على منصة التتويج، وحمل كرة بلياردو سوداء عملاقة كتب عليها الرقم 8، في إشارة الى مجموع ألقابه.

وحسم ماركيز اللقب بنتيجة حلول منافسه المباشر في الترتيب العام دوفيتسيوزو (دوكاتي)، في المركز الرابع. وبات الفارق بين الدراجين في الترتيب العام 110 نقاط (325 لماركيز مقابل 215 لدوفيتسيوزو).

وانطلق ماركيز من المركز الثالث، لكنه تمكن سريعا من التقدم الى الثاني على حساب فينياليس، ليبدأ منافسة مثيرة مع الدراج الفرنسي (20 عاما) يخوض موسمه الأول في الفئة الأولى. وتمكن كوارتارارو من الحفاظ على الصدارة في 25 من لفات السباق الـ26، قبل أن يتمكن ماركيز من انتزاع الصدارة والفوز في اللفة الأخيرة.

وأوضح ماركيز "كنت أريد الفوز بالسباق، لم تكن لبطولة العالم أهمية. فابيو كان سريعا جدا لكنني درست مساراته وتمكنت من تخطيه".

وهو الفوز الثاني تواليا لماركيز على حلبة بوريرام التايلاندية، علما بأن النسخة الأولى من هذه المرحلة من بطولة العالم أقيمت العام الماضي.



ماركيز الصغير يحافظ على صدارته

في فئة موتو 2، تمكن الشقيق الأصغر لمارك، أليكس ماركيز، من الحفاظ على صدارة الترتيب العام، على رغم حلوله خامسا في هذه الفئة التي فاز بسباقها الأحد في تايلاند الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس).

وفي سن الـ22، تمكن الأخ غير الشقيق للدراج الأسطوري روسي، من تحقيق فوزه الثاني في فئة "موتو 2" والأول هذا العام، بعد سباق هيمن بشكل كبير على غالبية مراحله، وأنهاه بفارق أكثر من ثانيتين عن الجنوب إفريقي براد بايندر والإسباني إيكر لوكونا (كلاهما على كاي تي أم".

وقال ماريني "كان السباق صعبا على المستوى الذهني لأنني كنت وحيدا في الصدارة"، علما بأنه تقدم الى المركز السادس في الترتيب العام.

دالا بورتا يبتعد في موتو 3

في فئة موتو 3، فاز الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) بالمركز الأول، وعبر خط النهاية بفارق 0,231 ثانية فقط عن الإيالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) الذي عزز صدارته للترتيب العام للبطولة.

وحل ثالثا الإسباني اليافع ألونسو لوبيز (17 عاما) على متن هوندا، في صعوده الأول الى منصة التتويج في هذه الفئة.

واعتبر أريناس أنه قدم "سباقا جيدا جدا، قاتلت حتى النهاية"، أثمر تحقيقه الفوز الثالث في مسيرته في فئة "موتو 3".

في المقابل، كان منافس دالا بورتا في الترتيب العام، الإسباني آرون كانيت، الخاسر الأكبر في السباق التايلاندي، بسقوطه في اللفة الثامنة اثر احتكاك مع الياباني تاتسوكي سوزوكي والبريطاني جون ماكفي.

وأدى خروج كانيت من النقاط في هذا السباق، الى توسيع دالا بورتا الفارق في الترتيب العام من نقطتين فقط، الى 22 نقطة.