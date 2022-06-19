وأحرز الدراج الفرنسي في (ياماها) حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام فوزه الثاني توالياً في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي، وذلك ضمن الجولة العاشرة من أصل 20.

وهو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموسم بعد انتصاريه في جائزة كاتالونيا الكبرى قبل أسبوعين وفي الجولة الخامسة في البرتغال، ليعزر صدارته للترتيب العام بفارق 34 نقطة عن الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) الذي حلّ رابعاً (172 مقابل 138).

وأنهى كوارتارارو الذي انطلق من المركز الثاني وتقدم على الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) صاحب الصدارة عند المنعطف الأول لحلبة ساكسينرينغ وتحت أشعة الشمس الحارقة السباق بوقت قدره 41:12.816 دقيقة، متقدماً بفارق 4:939 ثوانٍ على موطنه جوهان زاركو (دوكاتي-براماك).

وأكمل الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) الذي تأخر بفارق 8:372 ثوانٍ المراكز الثلاثة الاولى بصعوده إلى العتبة الأخيرة لمنصة التتويج.

وتعرض بانيايا الذي هيمن أيضاً على التجارب الحرة لسقطة قبل 27 لفة من النهاية إثر انزلاق الإطار الخلفي لدراجته، لتتحطم آماله بالفوز باللقب العالمي اذ فشل في الوصول إلى خط النهاية للسباق الثالث في الاربعة الأخيرة.



- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ألمانيا الكبرى:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 41:12.816 دقيقة

2-الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 4.939 ثوانٍ

3- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 8.372 ث.

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 9.113 ث.

5- الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 11.679 ث.



- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 172 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 138

3-الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 111

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 100

5- الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) 82