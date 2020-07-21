

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ماركيث بطل العالم غادر مستشفى ديسيوس الجامعي في برشلونة أين أجرى له الدكتور تشافيير مير العملية الجراحية ولم تتأثر أي أماكن أخرى بالإصابة مثلما كان التخوف في الوهلة الأولى، وهذا ما يعني أن ماركيث قد يكون متواجدا في سباق جائزة تشيكيا الكبرى على حلبة برنو.

وأكد أحد كبار الجراحين المختصين في جراحة اليد والمرفق في مستشفى ديسيوس الجامعي أن مارك سيبدأ في مرحلة التأهيل مباشرة لعدم وجود أي إصابات خطيرة على مستوى أعصاب اليد.

وغادر بطل العالم سباق جائزة إسبانيا مباشرة بعد سقوطه الخطير قبل نهاية السباق بأربع لفات على حلبة خيريث.

