زاركو دراج فريق براماك، وخلال مشاركته في التجارب الحرة الرابعة لجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، سجل سرعة قياسية بلغت ثلاثمئة واثنين وستين كيلومترا فاصل أربعة في الساعة، محققاً بالتالي رقماً قياسياً في تاريخ سباقاتِ الدراجات النارية. .

