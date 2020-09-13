

وحلّ دوفيتسيوزو في المركز السابع من السباق الذي فاز به مواطنه فرانكو موربيديلي (ياماها)، مستغلاً خروج صاحب الصدارة السابق الفرنسي فابيو كوارتارو (ياماها) بعد تعرّضه لحادث.



وسقط الفرنسي للمرة الأولى في اللفة السابعة ليتراجع للمركز الرابع ومرة ثانية في اللفة العشرين مما اضطره إلى الانسحاب.

وتفوق موربيديلي على مواطنه فرانشيسكو باغنايا والإسباني خوان مير اللذين حلا ثانياً وثالثاً توالياً.

في المقابل حلّ أسطورة سباقات الدراجات النارية الإيطالي فالنتينو روسي حامل اللقب سبع مرات في المركز الرابع.

وقال موربيديلي البالغ من العمر 25 عاماً: "ما زال عليّ أن أدرك ذلك، إنه شعور مدهش وأنا أستمتع باللحظة".

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة سان مارينو الكبرى:



1- الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) 42:02,272 دقيقة

2- الإيطالي فرانشيسكو باغنايا (دوكاتي) بفارق 2,217 ثانية

3- الإسباني خوان مير (سوزوكي) بفارق 2,290 ث

4- الإيطالي فانتينو روسي (ياماها) بفارق 2,643 ث

5- الإسباني اليكس رينس بفارق 4,044 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة:



1- الايطالي أندريا دوفيتسيوزو 76

2- الفرنسي فابيو كوارتارو 70 نقطة

3- الاسترالي جاك ميلر 64

4- الإسباني خوان مير 60

5- الاسباني مافيريك فيناليس 58

وعزز الإيطالي لوكا ماريني صدارة الترتيب العام بعد فوزه باللقب سباق المرحلة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو 2".



وتقدم ماريني في سباق اليوم على مواطنه وزميله في فريق "كاليكس" ماركو بيزيكي بفارق 0,779 ثانية فيما حلّ زميلهما الآخر ومواطنهما الإيطالي اينيا باستيانيني ثالثاً.



وانطلق ماريني (26 عاماً) من المركز الأول عند خط الانطلاق مستفيداً من انسحاب الأسترالي ريمي غاردنر بعد تعرضه لحادث خلال جولة الإحماء ما تسبب في إصابته بكسور في القدم واليد.



وخاض ماريني وبيزيكي مبارزة طوال السباق وانضم إليهما باستيانيني في اللفات الأخيرة لكن ماريني سبقهما لتجاوز خط النهاية.

وأحرز البريطاني جون ماكفي (هوندا) لقب جائزة سان مارينو الكبرى لفئة موتو 3، ليخطف الفوز من الإسباني البرت اريناس المتصدر الذي تحطمت دراجته.



وعزز ماكفي مركزه الثالث في الترتيب العام برصيد 92 نقطة، مقلصاً الفارق مع اريناس إلى 14 نقطة.

وكان الياباني آي أوغورا الثاني في الترتيب العام أكثر المستفيدين إذ قلص الفارق مع صاحب الصدارة إلى خمس نقاط بحلوله ثانياً في سباق اليوم.