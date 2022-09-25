

وهو الفوز الأول لميلر هذا الموسم والرابع في مسيرته الاحترافية فصعد إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 159 نقطة.

وقال ميلر الذي انطلق من المركز السابع: "سارت الأمور بشكل أفضل مما كان متوقعًا، شعرت بالقوة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وقطع ميلر مسافة السباق بزمن 42:29.174 دقيقة، أمام زميله العام المقبل في "كاي تي إم" الجنوب إفريقي براد بيندر والإسباني خورخي مارتين (دوكاتي-براماك).

وخيَّب دراج ياماها كوارتارارو الآمال مجدداً بحلوله ثامنا بعدما كان انسحب من اللفة الأولى لسباق جائزة أراغون الكبرى الأحد الماضي.

ولحسن حظ كوارتارارو أنّ مطارده المباشر الإيطالي بانيايا سقط من دراجته في اللفة الأخيرة عندما كان ينافسه على المركز الثامن.

وعزز الفرنسي صدارته الترتيب العام قبل أربع مراحل على نهاية الموسم برصيد 219 نقطة بفارق 18 أمام بانيايا و25 نقطة أمام الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) الذي أنهى السباق الياباني في المركز السادس عشر.

وقال بطل العالم: "بعد كل ما حدث، من الأفضل الفوز بثماني نقاط بدلاً من خسارتها. إنه أمر جيد بطريقة ما ولكنه محبط بطريقة أخرى لأن لدينا القدرة على القتال أكثر في المراكز الأمامية".

ماركيس رابعاً



في المقابل، قال بانيايا في تصريح لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "خسارة نقاط كهذه ليس عادلاً، خاصة بالنسبة للعمل الذي قام به فريقي. يجب أن أفهم كيفية الحفاظ على هدوئي في مثل هذه المواقف".



وأنهى الإسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، السباق في المركز الرابع بعدما انطلق من المركز الأول.

وفقد دراج هوندا العائد إلى المنافسة نهاية الأسبوع الماضي بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب عملية جراحية في ذراعه الأيمن، الصدارة في اللفات الأولى، لكنه نجح في إنهاء السباق بعدما كان اضطر إلى الانسحاب في أراغون إثر اصطدام مع كوارتارارو.

وقال: "أنا سعيد جدًا بالطريقة التي مرت بها عطلة نهاية الأسبوع بأكملها ونجاحنا في تقديم سباق مثير في النهاية. الشيء الأكثر أهمية هو أنّ عطلة نهاية الأسبوع هذه كانت مثمرة وعمومًا كانت أفضل بكثير مما توقعنا".

وأضاف: "لقد كان سباقاً مهماً لأنه أول سباق تمكنت من إنهائه منذ الجراحة، لذلك كان اختبارًا جيدًا للذراع وأيضًا في هذا المجال لأننا تمكنا من التعلم. من الواضح أنني كنت أتمنى أن أنهي السباق في مركز أفضل من الرابع، ولكن يجب أن أكون واقعيًا، إنها نتيجة جيدة وكنت قادرًا على الحفاظ على إيقاعي والهجوم في اللفات الأخيرة".

وفي فئة "موتو 2"، حقق الياباني أي أوغورا (هوندا) فوزه الثالث هذا الموسم وقلص الفارق إلى نقطتين عن متصدر الترتيب العام الإسباني أوغوستو فرنانديس الذي حل ثانيا اليوم.

وفي فئة "موتو 3"، عاد المركز الأول إلى متصدر الترتيب العام الإسباني إيسان غيفارا (غاسغاس) بفارق أكثر من نصف ثانية على الإيطالي دينيس فوجيا (ليوبارد).

وابتعد غيفارا بفضل هذا الانتصار الثاني على التوالي بعد سباق جائزة أراغون الكبرى، في صدارة الترتيب العام أمام زميله سيرجيو غارسيا الذي حل رابعا في اليابان.

وتتواصل منافسات بطولة العالم نهاية الأسبوع المقبل بجائزة تايلاند الكبرى.



