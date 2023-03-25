وصعق الإسباني مارك ماركيز الجميع عندما حصد مركز أول المنطلقين لسباق السرعة، لكن فريقه هوندا لم يستطع مجاراة سرعة دوكاتي في المسارات المستقيمة لينتزع بانيايا المقدمة في اللفة الأولى.



وعانى ماركيز أمام منافسيه، وتجاوزه خورخي مارتن متسابق براماك ريسنغ والذي خطف المقدمة من بانيايا.

وتراجع ماركيز بطل العالم ست مراكز إلى المركز الخامس بعدما تجاوزه جاك ميلر وميجل أوليفيرا.

لكن المتسابق الإسباني استعاد المركز الثالث عندما انتهز فرصة منافسة بين أوليفيرا وميلر قبل لفتين من النهاية.

وفي اللفة الأخيرة، بدا مارتن في طريقه للفوز لكن خرج عن مسار الحلبة في إحدى المنعطفات مما فتح الباب أمام انتصار بانيايا.

ويقام سباق السرعة (سبرينت) عشية السباق الرئيسي وسيمثل ما يعادل نصف مسافة الجائزة الكبرى الأحد. كما سيتم منح مع نهاية سباقات السبرينت نصف النقاط (12) التي تمنح للفائز في السباق الرئيس الأحد (25).