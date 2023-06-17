وتمكّن بانيايا من تحقيق الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية ليكون أول المنطلقين في السباق متفوقًا على مواطنه لوكا ماريني والأسترالي جاك ميلر فيما تواصلت إخفاقات الإسباني مارك ماركيث بطل العالم سابقًا بعد تعرضه للسقوط في التجارب و اكتفائه من الانطلاق في المركز السابع.

