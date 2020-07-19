وكان حامل اللقب الإسباني مارك ماركيث خرج قبل 4 لفات من النهاية بسبب حادث أليم تعرض له.

وبات كوارتارارو أول فرنسي يحقق فوزاً في جائزة كبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" منذ العام 1999.

وتقدم دراج ياماها البالغ من العمر 21 عاماً، والذي انطلق من المركز الأول، على الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) في السباق الذي أقيم على حلبة خيريز، وشهد خروج بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيث (هوندا) في اللفة العشرين.

وحقق كوارتارارو بذلك أول فوز له في مسيرته، وذلك في السباق الأول الذي يقام ضمن منافسات "موتو جي بي" هذا الموسم. وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم في آذار/مارس على حلبة لوسيل، لكن فيروس كورونا المستجد حال دون إقامة منافسات الفئة الأولى، وتم الاكتفاء بإقامة الفئة الثانية "موتو 2" والثالثة "موتو 3".

وقال كوارتارارو "يا الهي، هذه أفضل لحظة في حياتي"، بعدما أصبح أول دراج فرنسي يفوز في سباق منذ مواطنه ريجيس لاكوني قبل 21 عاماً.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم في آذار/مارس على حلبة لوسيل، لكن فيروس كورونا المستجد حال دون إقامة منافسات الفئة الأولى، وتم الاكتفاء بالفئتين الثانية "موتو 2" والثالثة "موتو 3".

وشهد السباق انسحاب بطل العالم سبع مرات الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) في اللفة التاسعة عشرة، اضافة الى انسحابين قبل بدايته، وذلك للإسباني أليكس رينس (سوزوكي)، والبريطاني كال كروتشلو (هوندا).



- ترتيب الخمسة الأوائل في "موتو جي بي":

1- الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) بزمن 41:23,796 دقيقة

2- الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) بفارق 4,603 ثوانٍ

3- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 5,946 ث

4- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 6,668 ث

5- الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) بفارق 6,844 ث



- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الفرنسي فابيو كارتارارو: 25 نقطة

2- الإسباني مافريك فينياليس: 20

3- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو: 16

4- الأسترالي جاك ميلر: 13

5- الإيطالي فرانكو موربيديلي: 11



ماريني يتفوق في موتو 2

وفي فئة موتو 2، تفوق لوكا ماريني (كاليكس) على الياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) الذي عزز صدراته للترتيب العام للبطولة، بعدما فاز بالمرحلة الأولى التي أقيمت في قطر.

وتقدم الإيطالي، الأخ غير الشقيق للمخضرم فالنتينو روسي، بفارق أكثر من ثانية عن منافسه الياباني، بينما حل الإسباني خورخي مارتن (كاليكس) في المركز الثالث للجائزة الإسبانية.

وهيمن ماريني على السباق من بدايته، وقال بعد فوزه "إيقاع السباق كان أبطأ مما توقعت، لذا لم أكن في حاجة الى الضغط بقدر ما كنت أعتزم".

وهو الفوز الرابع لماريني (22 عاماً) في الفئة الثانية، علما بأنه كان قد انسحب من المرحلة الأولى في قطر.



- ترتيب الخمسة الأوائل في موتو 2:

1- الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس) بتوقيت 39:23,297 دقيقة

2- الياباني تاتسوتا ناكاشيما (كاليكس) بفارق 1,271 ثانية

3- الإسباني خورخي مارتن (كاليكس) بفارق 4,838 ث

4- البريطاني سام لويز (كاليكس) بفارق 6,2 ث

5- الإسباني آرون كانيت (سبيد آب) بفارق 10,794 ث



- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:



1- الياباني تاتسوتا ناكاشيما: 45 نقطة

2- الإيطالي لورنتسو بالداساري: 28

3- الإيطالي لوكا ماريني: 25

4- الإيطالي إينيا باستيانيني: 23

5- الأسترالي ريمي غاردنر: 20



- فوز ثانٍ لأريناس في موتو 3

وعزز الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) صدارته للترتيب العام في فئة "موتو 3"، بتحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم بعد أول على حلبة لوسيل.

وتقدم أريناس الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,340 ثانية، والإيطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,369 ثانية.

وشهد السباق تنافساً ختامياً محموماً بين أربولينو والبريطاني جون ماكفي (هوندا)، انتهى بخروج الأخير عن المسار في اللفة الأخيرة بسبب احتكاك لدى محاولته التجاوز، علما بأنه تصدر السباق في مراحل عدة.

وقال أريناس الذي حقق فوزه الخامس في فئة "موتو 3" منذ بدء مشاركته فيها عام 2014، "كان هذا السباق صعبا جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الإطار الخلفي (...) لكنني تمكنت من البقاء سريعا في المنعطفات".

ترتيب الخمسة الأوائل في موتو 3:

1- الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) 39:26,256 دقيقة

2- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,340 ثانية

3- الإيطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,369 ث

4- الإيطالي أندريا مينيو (كاي تي أم) بفارق 0,546 ث

5- الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي أم) بفارق 0,634 ث



- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الإسباني ألبرت أريناس: 50 نقطة

2- الياباني آي أوغورا: 36

3- البريطاني جون ماكفي: 20

4- الإسباني خاومي ماسيا: 19

5- الياباني تاتسوكي سوزوكي: 19