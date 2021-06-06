دراج فريق كي تي إم كان الأسرع على حلبة برشلونة كتالونيا حيث حل أولا مسجلا توقيتا قدره 40,21,749 دقيقة، متقدماً على الفرنسي يوهان زاركو، فيما حل الأسترالي جاك ميلر في المركز الثالث مستفيدا من مخالفة ارتكبها متصدر الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو كلفته إضافة ثلاث ثوان إلى توقيته ليتراجع إلى المركز الرابع.

