وبعد منافسة محتدمة على المركز الأولى تمكن باستيانيني من تحقيق الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية على حلبة ريد بول وقدره دقيقة وثمان وعشرين ثانية وسبعمائة واثنين وسبعين جزءا بالألف من الثانية متقدما على صاحب المركز الثاني فرانشيسكو بانيايا فيما حل بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو خامساً.

