دراج فريق ياماها والذي انطلق من المركز الثاني نجح في تصدر السباق وإنهائه في المركز الأول في زمن قدره اثنتان وأربعون دقيقة وثمان وعشرون ثانية وستمئة وثلاثة وستون جزءاً بالألف من الثانية (42:28.663) متفوقاً بفارق 1.092 ثانية على دراج دوكاتي-براماك الفرنسي يوان زاركو، وبفارق 1.129 ثانية على دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، فيما حل بطل العالم العام الماضي دراج سوزوكي الاسباني جوان مير رابعا بفارق 1.222 ثانية.

كيف كان طريق انتصار الإسباني @mvkoficial12 في أولى جولات بطولة العالم للموتو جي @MotoGP - جائزة قطر الكبرى @QMMF_official؟ pic.twitter.com/QpR8TpwTtn — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 28, 2021

وقال فينياليس بعد فوزه "شعرت بالقدرة على التعامل مع كل شيء بهدوء".

وأضاف "حاولت أن أكون ذكيا جدا، وهادئا جدا ... أخيرًا فتحت فجوة وكنت أحاول الحصول على القوة".

وتابع "لا يمكنني أن أقول أكثر من شكراً لعائلتي، وخاصة عائلتي المقربة". وأردف فينياليس قائلا "أنتم تعرفون أنني وزوجتي ننتظر مولودًا".

من جهته علق زاركو على احتلاله المركز الثاني قائلا "أستمتع باللحظة وسأحلل السباق لاحقًا"، مضيفا "كان سباقا جيدا ولكنه طويل".

وأضاف "النهاية كانت صعبة. اعتقدت أنني أمتلك السرعة لمطاردة فينياليس (...) لكنني تراجعت كثيرًا".

وختم قائلا "بفضل محركي، أنقذت الموقف بإحرازي المركز الثاني!".

